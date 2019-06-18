Госкомтаможни заверяет: «Для нас все импортеры равны»

Некоторые СМИ опубликовали информацию о нарушениях законодательства в ходе деятельности компаний по перевозке грузов и упомянули в этих материалах Государственный таможенный комитет и его руководство, не имеющих отношения к этому вопросу. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Государственного таможенного комитета (ГТК), поступившем в редакцию haqqin.az.

Так, в этих публикациях утверждалось, что карго-компании при таможенном оформлении перевозимых товаров снижают стоимость этих товаров, составляют фальшивые инвойсы и таким образом уклоняются от выплат налогов и пошлин, создавая недобросовестную конкуренцию.

Кроме того сообщается, что предприниматели, занимающиеся импортом, на основе реальных инвойсов из-за того, что самостоятельно занимаются таможенным оформлением товаров, платят больше налогов и пошлин, что увеличивает стоимость импортируемых товаров.

ГТК и его руководство неоднократно заявляли о том, что одной из основных целей реформ, осуществляемых в последние годы в таможенной сфере, является обеспечение прозрачности и финансовой дисциплины, и развитие законной торговли за счет создания выгодного бизнес-климата. За последний период в этой сфере за счет применения информационных технологий был осуществлен ряд инновационных проектов, были предприняты важные шаги для того, чтобы свести к минимуму общения граждан с чиновниками.

Основной целью предпринятых шагов является ускорение и упрощение внешней торговли в соответствии с законодательством. В этих целях неоднократно были проведены встречи с компаниями-перевозчиками, предпринимателями и таможенными представителями. На этих встречах обсуждались вопросы осуществления торговли законным путем, декларирование товаров оригинальными инвойсами, составленными на основании реальной стоимости товаров и проведение таможенного оформления предпринимателем или его законным представителем.

Одним словом, таможенные органы страны относятся к участникам внешней торговли одинаково, вне зависимости от того, кто они и каково их положение в обществе, основным критерием является соблюдение законодательства и развитие законной торговли. В то же время в целях ведения точного учета в ходе экспортно-импортных операций совместная деятельность таможенных и налоговых органов обеспечивает более точный процесс оформления товаров.

Кроме того, в сообщениях ГТК в средствах массовой информации, на встречах с предпринимателями и их представительными организациями неоднократно указывалось, что лица, занимающиеся внешней торговлей, должны декларировать свою продукцию через независимых или таможенных представителей без вмешательства грузовых компаний.

В целом утверждения о том, что таможенные органы закрывают глаза на какие-либо незаконные действия в экспортно-импортных операциях носят клеветнический характер и абсолютно не соответствуют действительности.