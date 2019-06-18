Смерть депутата Рады Тымчука назвали самоубийством

Депутат Верховной Рады Украины от фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук, которого нашли мертвым 19 июня, мог покончить с собой. Об этом «Стране.ua» сообщил первый зампрокурора Киева Павел Кононенко.

По его словам, в последние недели Тымчук остро переживал «поражение на выборах одного из кандидатов». Это якобы вылилось в депрессию, которая усугублялась злоупотреблением алкоголя, отметил зампрокурора.

«На фоне этого произошла так называемая "постельная сцена", когда вместе со своей помощницей парламентарий отдыхал в кровати, но затем резко вскочил и взял пистолет в руки. Дальше — выстрел, пулевое ранение в голову, которое оказалось смертельным», — сказал Кононенко.

Ранее сообщалось, что из квартиры погибшего депутата пропали драгоценности. По сведениям близкого Тымчуку источника, исчезли несколько ювелирных изделий.

Дмитрий Тымчук был найден мертвым около полудня в среду, 19 июня, в своем доме. Следствие рассматривает три версии гибели депутата: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Нардеп Антон Геращенко сообщил, что его однопартиец погиб во время чистки наградного пистолета. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

До избрания в Раду Тымчук занимался журналистикой. Он был координатором группы «Информационное сопротивление».