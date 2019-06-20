Госсекретарь США рассматривает все варианты санкций против Турции

Госсекретарь США Майк Помпео рассматривает все возможные варианты санкций в адрес Турции из-за приобретения российских ЗРК С-400. Об этом, как передает РИА Новости, помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил в четверг журналистам.

Купер отметил, что при принятии решений по этому вопросу госсекретарь может опираться на закон о контроле над экспортом вооружений и закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Помощник Помпео назвал эти законы "дипломатическими инструментами".