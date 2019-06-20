Первый вице-президент Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева встретились в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья №2 с детьми, ознакомились с условиями их жизни, оказываемыми детям услугами социальной и реабилитационной направленности.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева сегодня побывали в учреждении социального обслуживания для детей с ограниченными возможностями здоровья №2 в поселке Сарай Апшеронского района, сообщает АзерТАдж.

Одним из реабилитационных направлений, проводимых для устранения функциональных недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья, развития их умений, является развитие их творческого потенциала. Дети изготавливают различные поделки из бус и пластилина, рисуют, занимаются конструкторскими играми. Обитатели учреждения подарили Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой свои работы.

Отметим, что данное учреждение было реконструировано в 2010 году при поддержке Фонда Гейдара Алиева. В настоящее время здесь проживают до 170 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Они страдают в основном такими заболеваниями, как детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна, отставание в физическом и умственном развитии, поражения центральной нервной системы – энцефалопатия, парез.

Первый вице-президент поинтересовалась настроением обитателей учреждения социального обслуживания, стала свидетелем положительных результатов их лечения. Одна из постояльцев учреждения – Хаяла Гусейнова в беседе с Мехрибан Алиевой сказала на азербайджанском и английском языках: «Инвалидность – это не порок, она не может быть ограничением для жизни и творчества». Первый вице-президент Азербайджана выслушала пожелания детей, сказала, что вновь навестит их, пожелала им успехов. Мехрибан Алиева прочитала вместе с детьми книгу, обсудила напечатанные в издании рисунки. Ребята продемонстрировали Мехрибан Алиевой и Лейле Алиевой свои умения. Отметив, что распоряжением президента Ильхама Алиева нынешний год объявлен «Годом Насими», они прочитали стихи поэта, исполнили песни и танцы.

В заключение учреждению были преподнесены подарки Фонда Гейдара Алиева.