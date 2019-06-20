20 июня 2019, 23:00

В Тбилиси спецназ открыл стрельбу резиновыми пулями по протестующим у здания парламента, передает телекомпания "Рустави 2". "В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжелая", - говорится в сообщении. В частности, пострадал журналист грузинского "Первого канала". Как отмечает телеканал, между протестующими и полицией началась драка. Перед этим спецназ использовал перцовый слезоточивый газ в ответ на провокации со стороны протестующих, которые начали бросать в правоохранителей бутылки и отнимать спецснаряжение. * * * 00:10 Полиция начала стрелять в воздух у здания парламента в Тбилиси, где собрались демонстранты, сообщает ТАСС.

Коллекция щитов, отобранных протестующими у полиции в Тбилиси pic.twitter.com/Dp1hqKVdca — Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.

* * * 23:25 Участники митинга в Тбилиси вновь периодически пытаются прорваться в здание парламента, сообщили в четверг вечером грузинские СМИ. По их данным, митингующие провоцируют охраняющих здание сотрудников спецназа на столкновение. Спецназовцы не применяют силу, несмотря на то, что митингующие пытаются отнять у них щиты и бросают в них различные предметы. В здание осажденного митингующими парламента, где находятся в эти минуты премьер-министр Мамука Бахтадзе и глава МВД Георгий Гахария, прибыл посол ФРГ в Грузии Хуберт Книрш. * * * В Тбилиси представители оппозиции вместе с митингующими пытаются прорваться в здание парламента, сообщил грузинский "Первый канал". По данным телеканала, участники протеста требуют отставки членов правительства, полиция их удерживает, между участниками акции и сотрудниками полиции происходят потасовки.

Ранее в грузинской столице прошла Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия. Глава российской делегации Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиционных депутатов из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии". Оппозиционеры покинули зал, заседание было прервано. После этого здание парламента захватили радикалы. Как ранее заявил РИА Новости Гаврилов, радикалы во время экстремистской акции в парламенте облили его водой и пытались отобрать документы. Ранее участники акции протеста требовали, чтобы российские делегаты немедленно покинули страну. Митингующие закидали яйцами здание гостиницы, где находился Гаврилов.

Protest in Tbilisi grows as people take to the streets to express their anger about the visit of Russian parliamentarians for the conference as one of them was even allowed to take the seat of the Chair of the Parliament to lead the meeting. pic.twitter.com/XtlznXAYTW — Levan Tsutskiridze (@LTsutskiridze) 20 июня 2019 г.