Саакашвили призвал отобрать власть у партии Иванишвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал оппозицию объединиться, чтобы отстранить от власти правящую партию «Грузинская мечта», во главе которой стоит бывший премьер страны Бидзина Иванишвили. Об этом он сказал в видеообращении, выложенном в Фейсбуке, сообщает «Газета.ру».
По его словам, именно эта партия ответственна за те события, которые происходят сейчас в Грузии. При этом он подчеркнул, что партия должна быть отстранена от власти мирным путем.
«То, что сегодня произошло в Грузии, было окончательной точкой в унижении, наплевательстве на Грузию, на ее символику, на ее ценности...», - отметил Саакашвили.
При этом он добавил, что готов включиться в процесс, если народ Грузии сочтет необходимым.