Саудовские ПВО сбили беспилотник хуситов

Силы ПВО Саудовской Аравии в четверг вечером сбили беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) для подрыва объектов на территории граничащей с Йеменом провинции Джизан, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики Саудовскому агентству новостей SPA.

"Преступная организация хуситов попыталась нанести удар по гражданским объектам, повторяя отчаянные и бесплодные попытки. Силы ПВО королевства смогли отразить атаку и сбить беспилотник, направленный поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону Джизана", - заявил ат-Турки.