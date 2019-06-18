Президент Национального олимпийского комитета России, президент Европейской конфедерации фехтования, 4-кратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира и Европы Станислав Поздняков был среди посетителей азербайджанского павильона в Минске, где уже сегодня стартуют 2-е Европейские игры.

Знаменитый в прошлом фехтовальщик оценил в беседе с haqqin.az перспективы дальнейшего проведения Европейских игр и затронул тему последних успехов азербайджанского фехтования.

«От Евроигр в Минске я ожидаю прежде всего интересной и справедливой борьбы на всех площадках, - говорит глава НОК России. - Победит сильнейший, но на этом большом европейском соревновании не будет проигравших.

Конечно же, мы очень рады, что, как и четыре года назад, приезжаем к нашим близким друзьям. Четыре года назад мы были в Баку, а сейчас прибыли в Минск.

У меня нет сомнений, что Евроигры будут продолжать проводиться. Я уверен, что история этих соревнований будет успешной. Они будут вторыми по своей важности после Олимпиады.

Важно понимать, что ценность такого продукта, как Евроигры, зависит от многих факторов, в том числе и от желания спортивных федераций принимать в них участие. Я очень надеюсь, что к следующим Играм все федерации смогут сделать так, чтобы на Евроиграх соревнования по их видам спорта были квалификационными к Олимпиаде. Это сразу привлечет большое внимание со стороны ведущих спортсменов, что и станет большой поддержкой данному мероприятию в будущем. То есть путь, по которому нужно двигаться, понятен.

Что касается фехтования, то я как представитель Европейской конфедерации очень внимательно слежу за перспективой возвращения нашего вида спорта в программу Евроигр.