Посольство США в Грузии призвало к спокойствию власти и демонстрантов

Посольство Соединенных Штатов в Грузии призвало власти и граждан республики, участвующих в демонстрации у здания парламента в Тбилиси, проявлять спокойствие и сдержанность, сообщает ТАСС.

"Мы внимательно следим за событиями возле парламента Грузии в Тбилиси. Мы понимаем боль, которую испытывают сегодня многие люди. Мы призываем все стороны сохранять спокойствие, проявлять сдержанность и действовать в рамках конституции", - говорится в сообщении, распространенном в четверг посольством.