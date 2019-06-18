В Грузии заявили о попытке госпереворота

Министерство внутренних дел Грузии назвало протесты у парламента в Тбилиси попыткой массового государственного переворота. Об этом говорится в заявлении ведомства, передает РИА Новости.

Как отметили в министерстве, протестующие продолжали штурм парламента и противостояние полиции, несмотря на призывы не делать этого. Отмечается, что МВД даст оценку произошедшему.

Грузинская оппозиция начала штурм парламента в Тбилиси вечером 20 июня. Участники протеста требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, который находится с визитом в Баку. На данный момент известно о 52 раненых, из них 38 — сотрудники правоохранительных органов.