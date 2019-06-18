Зурабишвили прервала визит в Минск и возвращается в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала сегодня свой визит в Беларусь и возвращается в Тбилиси, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в белорусских правительственных кругах.

Корреспондент ТАСС передает из Дома правительства Беларуси, что грузинские журналисты, ожидавшие здесь встречи президента Грузии с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, которая должна была состояться утром в пятницу, в спешном порядке покинули здание.

Президент Грузии прибыла в Минск с визитом накануне. Планировались ее встречи с президентом Александром Лукашенко, премьер-министром и главами обеих палат белорусского парламента. Также Зурабишвили в качестве почетного гостя должна была присутствовать на церемонии открытия II Европейских игр.

Отметим, что в четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержаны несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.