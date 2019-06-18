Трамп отменил удар по Ирану в последнюю минуту

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что военная операция была в начальной стадии. В воздух были подняты самолеты, корабли находились на позициях, однако ни одна ракета не была пущена.

Пока не известно, просто ли Трамп отменил свое решение о нанесении ударов, или же курс изменила администрация. Также неизвестно, могут ли атаки быть осуществлены позднее.

По сведениям The New York Times, на незамедлительном нанесении ударов по иранским военным объектам настаивали госсекретарь США Майк Помпео, советник по национальной безопасности Джон Болтон и глава ЦРУ Джина Хаспел. Но ряд высокопоставленных чиновников в Пентагоне были против немедленной атаки, которая могла бы привести к резкой эскалации и поставить под угрозу американских военных в регионе.

20 июня иранские СМИ сообщили об американском беспилотнике, который Корпус стражей исламской революции Ирана сбил в воздушном пространстве страны. Инцидент произошел рядом с районом Кухе Мубарак в округе Джаск, что находится примерно в 1,2 тыс. км к юго-востоку от Тегерана и близко к Ормузскому проливу.