Минобороны: Армяне пустили в ход гранотометы

Вооруженные силы Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 21 раз, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Шаваршаван Ноемберянского района, в селe Айгеовит Иджеванского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селe Заманлы Кедабекского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Джабраильского районов, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Агдамского районов.