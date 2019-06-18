Теперь ЕС пригрозил Турции «не мягкими мерами»
Евросоюз как можно быстрее примет жесткие меры в отношении Турции из-за ее действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.
«То, что делает Турция, неприемлемо. Саммит попросил Еврокомиссию принять как можно скорее меры. И она это сделает. И они будут совсем не мягкими», — отметил Юнкер, подчеркнув, что этому вопросу было уделено большое внимание на саммите.
В итоговом заявлении саммита главы государств и правительств Евросоюза поручили Еврокомиссии подготовить точечные меры в отношении Турции: "Европейский совет подчеркивает серьезное непосредственное негативное воздействие, которое такие незаконные действия оказывают на весь спектр отношений между ЕС и Турцией. Европейский совет призывает Турцию проявлять сдержанность, уважать суверенные права Кипра и воздерживаться от любых подобных действий. Европейский совет одобрил поручение Еврокомиссии и внешнеполитической службе ЕС безотлагательно представить варианты соответствующих мер, включая точечные меры".
На шельфе и в ИЭЗ Кипра найдены большие месторождения природного газа. В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение "Афродита", запасы которого оцениваются примерно в 140 млрд кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила в район буровое судно Fatih. Турция заявляет, что бурение продлится в течение четырех месяцев - до 3 сентября. Накануне Турция направила второе буровое судно Yavuz к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе. Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.