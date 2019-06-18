Теперь ЕС пригрозил Турции «не мягкими мерами»

Евросоюз как можно быстрее примет жесткие меры в отношении Турции из-за ее действий в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра, заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«То, что делает Турция, неприемлемо. Саммит попросил Еврокомиссию принять как можно скорее меры. И она это сделает. И они будут совсем не мягкими», — отметил Юнкер, подчеркнув, что этому вопросу было уделено большое внимание на саммите.