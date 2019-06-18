Павел Белорусский о том, как не мешать детям добиваться успеха в жизни

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За последние 4 года в системе образования в Азербайджане появился новый игрок, сломавший привычные стереотипы – Центр образования Dərs Evi. Его руководитель Павел Белорусский рассказал, как им удалось собрать команду из 200 отличных специалистов и изменить мнение тысячи абитуриентов о процессе обучения. Dərs Evi стал новым трендом среди азербайджанских абитуриентов. В чем его прогрессивность для современного образования?

Один из главных стереотипов, который нам в Dərs Evi удалось изменить – это отношения между родителями и учениками, родителями и преподавателями. Традиционно в Азербайджане родители играют большую роль в выборе карьеры детей. Поэтому в Dərs Evi мы запустили мощный проект по профориентации, помогающий определить склонности ребенка к тому или иному направлению. Ученики проходят тест «Профориентатор», который выявляет, в какой деятельности они станут максимально успешными. Кроме того, мы запустили Летнюю школу по выбору профессии для старшеклассников. Заключили договора с крупными компаниями совершенно разных секторов и даже МЧС. В течение нескольких недель наши ученики получают доступ к реальному миру: что значит быть банковским сотрудником или пожарником, что такое земледелие и животноводство, какие прогрессивные технологии существуют в отдельных областях. Многие школьники по итогам этой двухнедельной программы изменили свое мнение и выбор профессии. Мы сломали стереотип, что обучаться можно только из-под палки. «Если ученик получает удовольствие от процесса, значит, обучение не эффективно». Это не так. Благодаря тесту «Профориентатор» и консультациям наших психологов мы сначала находим то направление, которое привлекает абитуриента в качестве будущей специальности, а потом вдохновляем наших абитуриентов, и им нравится обучаться. ВВЕСТИ РЕБЕНКА В СОСТОЯНИЕ СТРЕССА РОДИТЕЛИ УМЕЮТ Родители, как правило, ожидают от учебного процесса, чтобы ребенок возвращался домой с синяками под глазами. Если ребенок жалуется, что ему сложно, значит, все идет правильно, ибо обучение может быть только через силу, только из-под палки. И это один из главных стереотипов, которые мы стараемся разрушить. Нет инструментов, позволяющих эффективнее «запихнуть» в человека знания. Его можно лишь сподвигнуть, чтобы он научился чему-то сам. Нужно его вдохновить на это, заинтересовать предметом. Мы доказываем, что студентам может хотеться учиться.

Родители зачастую ищут возможности поставить галочку у себя в голове: «я отвел ребенка к правильному репетитору. Можно подписать контракт и забыть об этом». Но выбор профессии и поступление сродни выступлению на Олимпийских играх. В определенный день ты должен быть на пике своей формы: физически, психологически, ментально… Почему на Олимпийских играх на каждого спортсмена работает целая команда? Главный тренер, диетолог, физиотерапевт, психолог плюс вся семья. Я не знаю ни одного олимпийского чемпиона, которого бы не поддерживала семья. Представляете, приходит он домой с тренировки, а мама ему и говорит: «Господи, да зачем тебе эта Олимпиада?!» или «Вот, ты плохо занимаешься. Тебе не победить…» Это просто невозможно. За каждым олимпийцем стоят совершенно уверенные в нем родители. И мы в Dərs Evi создали целую команду в помощь: и психологи, и преподаватели по спецпредметам, и методисты, которые пишут программы… Но в первую очередь поддерживать абитуриента и создавать условия должны родители. Ввести ребенка в состояние стресса родители умеют хорошо. Но стресс может быть парализующим. Поэтому у нас проходят постоянные встречи с родителями наших абитуриентов, мы систематически отправляем им отчеты. Наша задача – вовлечь родителей в процесс подготовки. Но не для того, чтобы ввести ребенка в стресс, а чтобы вдохновить его. У нас есть даже специальные тренинги для родителей. Я сам веду лекции: «Как не мешать детям добиться успеха в жизни». По факту многие родители именно это и делают. ВЫСОКИЙ БАЛЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ НИ УСПЕХА В ЖИЗНИ, НИ ОСОБОГО УМА В Азербайджане существует еще один «золотой теленок»: надо набрать как можно более высокие баллы при поступлении. Именно. Ради этих баллов родители убиваются сами и добивают своих детей. Традиционно баллы, которые набирают выпускники, являются рекламным лозунгом подготовительных курсов. Поэтому у них есть входной скрининг, и они выбирают наиболее способных студентов. Им не выгодно брать тех, кто наберет при поступлении низкий балл. Но именно слабым нужна помощь больше, чем другим.

Мы принимаем абитуриентов вне зависимости от изначальных знаний. У нас есть программы для сильных и слабых, мы дифференцируем и используем разные подходы. И мы считаем, что главным фактором успеха является не абсолютный балл, а относительный прирост. Если взять многих 700-балльников и проанализировать их развитие, то понимаешь, что, если бы не курсы, они бы набрали не 700 баллов, а 690. Ну и где здесь чудо? А вот у нас есть студенты, которые набрали 400 баллов. Для ребенка, который на пробном тестировании не смог набрать даже 100 баллов, это чудо. Это колоссальное достижение и достаточно для поступления на факультет их мечты. И они приходят с родителями и благодарят нас со слезами на глазах. Мы верим в баллы, но мы верим и в абсолютные величины. У нас есть студенты, набравшие 700 баллов, и те, кто набрал 400. И тех, и других мы считаем героями. Высокий балл не является гарантией ни успеха в жизни, ни особого ума. Если оценивать животных по способности лазать по деревьям, то рыбы явно будут отставать (смеется). Зато в заплыве любого тигра обгонят. ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ У ЧЕЛОВЕКА, КОГДА ЗАБЫТО ВСЕ, ЧТО ОН ЗАЗУБРИЛ Что же тогда является гарантией этого самого успеха? Во-первых, нужно найти свое призвание. Не то, что нашли за вас родители. Не то, за которое больше заплатят. А то, что нравится именно вам. Технические навыки быстро устаревают. Наиболее важными становятся навыки командного взаимодействия, навыки реализации любых проектов, работа с людьми.