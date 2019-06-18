Павел Белорусский о том, как не мешать детям добиваться успеха в жизни
За последние 4 года в системе образования в Азербайджане появился новый игрок, сломавший привычные стереотипы – Центр образования Dərs Evi. Его руководитель Павел Белорусский рассказал, как им удалось собрать команду из 200 отличных специалистов и изменить мнение тысячи абитуриентов о процессе обучения.
Dərs Evi стал новым трендом среди азербайджанских абитуриентов. В чем его прогрессивность для современного образования?
Один из главных стереотипов, который нам в Dərs Evi удалось изменить – это отношения между родителями и учениками, родителями и преподавателями. Традиционно в Азербайджане родители играют большую роль в выборе карьеры детей. Поэтому в Dərs Evi мы запустили мощный проект по профориентации, помогающий определить склонности ребенка к тому или иному направлению. Ученики проходят тест «Профориентатор», который выявляет, в какой деятельности они станут максимально успешными.
Кроме того, мы запустили Летнюю школу по выбору профессии для старшеклассников. Заключили договора с крупными компаниями совершенно разных секторов и даже МЧС. В течение нескольких недель наши ученики получают доступ к реальному миру: что значит быть банковским сотрудником или пожарником, что такое земледелие и животноводство, какие прогрессивные технологии существуют в отдельных областях. Многие школьники по итогам этой двухнедельной программы изменили свое мнение и выбор профессии.
Мы сломали стереотип, что обучаться можно только из-под палки. «Если ученик получает удовольствие от процесса, значит, обучение не эффективно». Это не так.
Благодаря тесту «Профориентатор» и консультациям наших психологов мы сначала находим то направление, которое привлекает абитуриента в качестве будущей специальности, а потом вдохновляем наших абитуриентов, и им нравится обучаться.
ВВЕСТИ РЕБЕНКА В СОСТОЯНИЕ СТРЕССА РОДИТЕЛИ УМЕЮТ
Родители, как правило, ожидают от учебного процесса, чтобы ребенок возвращался домой с синяками под глазами. Если ребенок жалуется, что ему сложно, значит, все идет правильно, ибо обучение может быть только через силу, только из-под палки. И это один из главных стереотипов, которые мы стараемся разрушить. Нет инструментов, позволяющих эффективнее «запихнуть» в человека знания. Его можно лишь сподвигнуть, чтобы он научился чему-то сам. Нужно его вдохновить на это, заинтересовать предметом. Мы доказываем, что студентам может хотеться учиться.
Родители зачастую ищут возможности поставить галочку у себя в голове: «я отвел ребенка к правильному репетитору. Можно подписать контракт и забыть об этом». Но выбор профессии и поступление сродни выступлению на Олимпийских играх. В определенный день ты должен быть на пике своей формы: физически, психологически, ментально…
Почему на Олимпийских играх на каждого спортсмена работает целая команда? Главный тренер, диетолог, физиотерапевт, психолог плюс вся семья. Я не знаю ни одного олимпийского чемпиона, которого бы не поддерживала семья. Представляете, приходит он домой с тренировки, а мама ему и говорит: «Господи, да зачем тебе эта Олимпиада?!» или «Вот, ты плохо занимаешься. Тебе не победить…» Это просто невозможно.
За каждым олимпийцем стоят совершенно уверенные в нем родители. И мы в Dərs Evi создали целую команду в помощь: и психологи, и преподаватели по спецпредметам, и методисты, которые пишут программы… Но в первую очередь поддерживать абитуриента и создавать условия должны родители.
Ввести ребенка в состояние стресса родители умеют хорошо. Но стресс может быть парализующим. Поэтому у нас проходят постоянные встречи с родителями наших абитуриентов, мы систематически отправляем им отчеты. Наша задача – вовлечь родителей в процесс подготовки. Но не для того, чтобы ввести ребенка в стресс, а чтобы вдохновить его.
У нас есть даже специальные тренинги для родителей. Я сам веду лекции: «Как не мешать детям добиться успеха в жизни». По факту многие родители именно это и делают.
ВЫСОКИЙ БАЛЛ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ НИ УСПЕХА В ЖИЗНИ, НИ ОСОБОГО УМА
В Азербайджане существует еще один «золотой теленок»: надо набрать как можно более высокие баллы при поступлении.
Именно. Ради этих баллов родители убиваются сами и добивают своих детей. Традиционно баллы, которые набирают выпускники, являются рекламным лозунгом подготовительных курсов. Поэтому у них есть входной скрининг, и они выбирают наиболее способных студентов. Им не выгодно брать тех, кто наберет при поступлении низкий балл. Но именно слабым нужна помощь больше, чем другим.
Мы принимаем абитуриентов вне зависимости от изначальных знаний. У нас есть программы для сильных и слабых, мы дифференцируем и используем разные подходы. И мы считаем, что главным фактором успеха является не абсолютный балл, а относительный прирост. Если взять многих 700-балльников и проанализировать их развитие, то понимаешь, что, если бы не курсы, они бы набрали не 700 баллов, а 690. Ну и где здесь чудо?
А вот у нас есть студенты, которые набрали 400 баллов. Для ребенка, который на пробном тестировании не смог набрать даже 100 баллов, это чудо. Это колоссальное достижение и достаточно для поступления на факультет их мечты. И они приходят с родителями и благодарят нас со слезами на глазах.
Мы верим в баллы, но мы верим и в абсолютные величины. У нас есть студенты, набравшие 700 баллов, и те, кто набрал 400. И тех, и других мы считаем героями.
Высокий балл не является гарантией ни успеха в жизни, ни особого ума. Если оценивать животных по способности лазать по деревьям, то рыбы явно будут отставать (смеется). Зато в заплыве любого тигра обгонят.
ОБРАЗОВАНИЕ – ЭТО ТО, ЧТО ОСТАЕТСЯ У ЧЕЛОВЕКА, КОГДА ЗАБЫТО ВСЕ, ЧТО ОН ЗАЗУБРИЛ
Что же тогда является гарантией этого самого успеха?
Во-первых, нужно найти свое призвание. Не то, что нашли за вас родители. Не то, за которое больше заплатят. А то, что нравится именно вам.
Технические навыки быстро устаревают. Наиболее важными становятся навыки командного взаимодействия, навыки реализации любых проектов, работа с людьми.
Последние несколько лет школьной жизни азербайджанские абитуриенты всецело посвящают зубрежке, подготовке по конкретным предметам. В результате, эти годы просто вылетают в трубу. А ведь это самые важные годы в становлении личности. И тратить их на зубрежку информации, которая после экзамена никогда не понадобится, просто преступно.
Главный навык – это не знание. Знаний никогда не бывает достаточно. Главное – это навык обучения и уверенность в том, что ты можешь научиться, чему угодно. Как говорит мой папа, «образование – это то, что остается у человека, когда забыто все, что он зазубрил». Учиться надо всю жизнь.
Мы часто проводим лекции для старших классов в разных бакинских школах. И вот разница между восьмиклассниками и одиннадцатиклассниками просто огромна. Первые открыты к новым знаниям, к поиску, с ними можно шутить, они откликаются. А одиннадцатиклассники уже в стрессе, циничны и с потухшими глазами.
Наша задача – не потерять вдохновение. Чтобы дети вошли во взрослую жизнь с желанием менять этот мир, «с огоньком». Проект Dərs Evi формально коммерческий, но реально он социальный. Это попытка создать новаторскую систему, которую бы заметило Министерство образования и взяло на вооружение.
ПРЕПОДАВАТЕЛИ В DƏRS EVI – ЭТО СТАРШИЕ БРАТЬЯ, НАСТАВНИКИ, ДРУЗЬЯ
До Dərs Evi вы работали в России – создавали образовательный центр Maximum, который сейчас работает в 19 городах. 112 000 учеников Maximum уже поступили в лучшие вузы страны. А в Азербайджане как вам удалось собрать новаторский преподавательский состав?
Все преподаватели в Dərs Evi – молодые специалисты. Или студенты вузов, или недавние выпускники. Они только недавно сами успешно сдали экзамен. Мы отбирали лучших из лучших студентов, с навыками лидеров, и делали из них преподавателей.
На данный момент мы подготовили уже около 100 преподавателей. Это сложный процесс. Сначала это месяц отбора, когда, просмотрев 1000 анкет, мы остаемся с 20-30 потенциальными участниками. Потом проходит трехмесячный курс преподавателя со множественными практиками. Ведь преподаватель является лицом компании и именно через него реализуются все наши программы, методологии.
Мне очень нравится видеть, как у наших молодых преподавателей вырастают крылья за спиной. Взаимодействовать с группой учеников, практически сверстников, быть для них лидером и менять их жизнь к лучшему – это просто невероятный опыт. Когда в прошлом году в Dərs Evi был выпускной, плакали все. Даже сотрудники офиса, которые с учениками непосредственно не общались.
На данный момент у нас уже более 1000 выпускников. И если раньше мы убеждали родителей дать шанс нашим молодым преподавателям, то сейчас у нас уже нет мест – люди приходят к нам по «сарафанному радио». Мы растем с количеством преподавателей и стараемся расти как можно быстрее. В этом году мы откроем большой филиал в районе станции метро «Нариман Нариманов», а в следующем году – рядом со станцией «Ахмедлы».
Мы сломали стереотип того, что преподаватель должен быть взрослым, усатым, в костюме. Наши преподаватели – это старшие братья, наставники, друзья. И у них все получается.