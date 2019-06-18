Очередной тренинг на тему климатических изменений от AzerGold

Комитетом корпоративной социальной ответственности ЗАО AzerGold при сотрудничестве с общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в Нахчыване был организован тренинг на тему «Адаптация индивидуальных аграрных хозяйств к климатическим изменениям».

Выступившие на мероприятии министр экономики Нахчыванской Автономной Республики Тапдыг Алиев, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, министр экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики Маис Алиев, руководитель департамента международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов, заместитель председателя правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Надир Адилов, заместитель директора Национальной гидрометеорологической службы Имран Абдулов рассказали участникам мероприятия об осуществляемых в стране мерах по борьбе с влиянием климатических изменений, а также подчеркнули необходимость активной деятельности в этом направлении наравне с государством также и частных предприятий.

В рамках двухдневного мероприятия более 60 предпринимателей из Нахчыванской Автономной Республики, работающих в сфере животноводства и растениеводства получили практические знания по рациональному использованию природных ресурсов в условиях климатических изменений, инновациям в сельском хозяйстве, предусмотренных законодательством льготах для хозяйств в регионах, подвергшихся климатическим изменениям. Кроме этого, предприниматели получили ответы на свои вопросы от квалифицированных экспертов из Министерства экологии и природных ресурсов, Министерства сельского хозяйства, а также научных и учебных учреждений. В конце тренинга, прошедшего в условиях широких обсуждений и обмена мнениями, предпринимателям были вручены соответствующие сертификаты.

Отметим, что в апреле текущего года аналогичный тренинг был организован в Баку для 50 предпринимателей из экономических районов Гянджа-Газах, Аран и Ленкорань. Основной целью проведения такого рода мероприятий, собравших в качестве лекторов представителей государственных, научных и образовательных учреждений и независимых экспертов, является поддержка адаптации сельского хозяйства к климатическим изменениям, устойчивого развития ненефтяного сектора, повышения социального благосостояния в регионах, внесение тем самым вклада в достижение Глобальных целей устойчивого развития 2030.

Напомним, Азербайджан подключился к Парижскому соглашению о климатических изменениях Организации Объединенных Наций 26 октября 2016 года, и в данном направлении в стране осуществляется ряд систематических мероприятий.