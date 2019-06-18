Президент Грузии обвинила Россию из-за протестов в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране. Таким образом она прокомментировала протесты в Тбилиси.
«Это было очень большое преступление, которое случилось сегодня, факт, подрывающий достоинство страны», — написала глава государства на своей странице в Facebook.
По словам Зурабишвили, раскол Грузии и общества никому не идет на руку, кроме Москвы. Также она назвала Россию «врагом и оккупантом» и добавила, что все, кто поощряет внутреннее противостояние в Грузии, поддерживают «российскую политику».
«Призываю общественность к спокойствию», — добавила грузинский лидер.
20 июня в Тбилиси разгорелись массовые акции протеста. Во время сессии Генассамблеи МАП российский делегат, глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента. Это вызвало широкое недовольство ряда политических партий. В знак протеста они покинули помещение.