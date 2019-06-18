Президент Грузии обвинила Россию из-за протестов в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия заинтересована в том, чтобы обеспечивать внутреннее противостояние в стране. Таким образом она прокомментировала протесты в Тбилиси.

«Это было очень большое преступление, которое случилось сегодня, факт, подрывающий достоинство страны», — написала глава государства на своей странице в Facebook.