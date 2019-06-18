Оппозиция Грузии готовит новую акцию протеста

Оппозиция Грузии сегодня вечером возобновит протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом журналистам сказал председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, передает Грузия Онлайн.

«Мы не прекратим наши акции. В семь часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет – независимость этой страны, суверенитет и территориальную целостность», — сказал Вашадзе журналистам.