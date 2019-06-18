Оппозиция Грузии готовит новую акцию протеста
Оппозиция Грузии сегодня вечером возобновит протестную акцию у здания парламента в центре Тбилиси. Об этом журналистам сказал председатель грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, передает Грузия Онлайн.
«Мы не прекратим наши акции. В семь часов вечера мы снова собираемся у парламента. Посмотрим, сколько людей придет теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже ни при чем. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение лет – независимость этой страны, суверенитет и территориальную целостность», — сказал Вашадзе журналистам.
По его словам, как и в четверг, к протестной акции присоединятся практически все оппозиционные силы. В течение дня оппозиция предоставит детальную информацию о плане действий, отметил Вашадзе.
В четверг вечером к зданию парламента Грузии вышло более пяти тысяч протестующих с требованием отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы Службы госбезопаности Вахтанга Гомелаури и министра внутренних дел Георгия Гахария. Поводом для протестов стал приезд в Тбилиси российской делегации во главе с депутатом Госдумы РФ Сергеем Гавриловым на заседание Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), которое проходило в здании грузинского парламента. Гаврилов, который является президентом МАП, открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии. Это вызвало протесты со стороны оппозиционных партий. Под охраной российского депутата вывели из здания, вскоре после этого он и другие российские делегаты улетели из Грузии. Позднее участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Между демонстрантами и полицейскими начались столкновения. Для разгона демонстрации полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ. После первой попытки разгона протестующие вновь вернулись к парламенту, столкновения с полицейскими продолжились на ступеньках крыльца парламента. Ближе к ночи для разгона полиция применила водометы и светошумовые гранаты.