Американским самолетам запретили полеты над Ираном

Федеральное управление гражданской авиации США объявило о запрете перелетов над Персидским заливом и Оманским заливом для всех зарегистрированных в США самолетов, пишет Дойче велле.

"Полеты в районах полетной информации Тегерана запрещаются до дальнейших распоряжений в связи с повышенной военной активностью и ростом политической напряженности в регионе", - сообщило FAA в Twitter.

В тот же день в Эр-Рияде состоялась встреча замминистра обороны Саудовской Аравии принца Халида бен Салмана со спецпредставителем США по Ирану Брайаном Хуком. Во время обсуждения ситуации со сбитым американским дроном принц Халед бен Салман заявил, что его страна готова оказать США поддержку при оказании давления на Иран. Эту информацию представитель Королевства Саудовская Аравия также опубликовал в Twitter.

США утверждают, что дрон типа Navy MQ-4C Triton был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом иранской ракетой класса "земля-воздух". По данным Центрального командования ВС США, в этот день американские самолеты не залетали в воздушное пространство Ирана. Тегеран, напротив, утверждает, что располагает "неопровержимыми доказательствами" того, что беспилотник нарушил воздушную границу страны.