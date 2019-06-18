Рамиль Усубов прощается с МВД
Бывший министр внутренних дел Рамиль Усубов попрощался с членами Коллегии и личным составом МВД.
Как сообщает Report, в настоящее время проходит церемония по представлению коллективу нового министра – Вилаята Эйвазова.
Напомним, что накануне президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Вилаята Эйвазова министром внутренних дел. До этого он занимал должность первого заместителя главы МВД. Рамиль Усубов, в свою очередь, был назначен на должность секретаря Совета безопасности при президенте Азербайджана.