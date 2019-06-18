Спикер Грузии прервал визит в Баку
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал свой визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в пресс-службе парламента.
Журналист Первого канала Грузии передал из Баку, что Ираклий Кобахидзе отменил все запланированные в рамках визита встречи.
Визит Ираклия Кобахидзе в Баку должен был завершиться 22 июня.
Отметим, что одним из требований, выдвинутых оппозиционными партиями на акции протеста, была отставка с должности Ираклия Кобахидзе.