Спикер Грузии прервал визит в Баку

Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прервал свой визит в Азербайджан и возвращается в Грузию. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в пресс-службе парламента.

Журналист Первого канала Грузии передал из Баку, что Ираклий Кобахидзе отменил все запланированные в рамках визита встречи.

Визит Ираклия Кобахидзе в Баку должен был завершиться 22 июня.

Отметим, что одним из требований, выдвинутых оппозиционными партиями на акции протеста, была отставка с должности Ираклия Кобахидзе.