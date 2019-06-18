Сенат запретил Трампу продавать оружие саудитам
Сенат США проголосовал за то, чтобы запретить американскому президенту Дональду Трампу продавать оружие Саудовской Аравии, сообщает Associated Press.
По данным агентства, свое решение сенаторы мотивировали тем, что Саудовская Аравия причастна к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи в октябре 2018 года, а также к ударам по мирному населению в Йемене.
Отмечается, что сенаторы приняли 22 решения — по числу планируемых сделок. Таким образом верхняя палата американского парламента заблокировала действия администрации Трампа, который уже пообещал воспользоваться имеющимся у него правом вето.
Трамп намеревался продать Саудовской Аравии оружие на сумму порядка 8 миллиардов долларов, в том числе высокоточные боеприпасы. Также в эту стоимость входила бы поддержка в обслуживании самолетов.