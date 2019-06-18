Сенат Узбекистана впервые возглавила женщина

В Узбекистане председателем Сената (верхней палаты) Олий Мажлиса (парламента) республики впервые в истории избрана Танзила Нарбаева, работавшая вице-премьером и председателем комитета женщин Узбекистана, передает ТАСС.

"Ее отличают порядочность, честность и главное - любовь к родине. Накануне я назначил ее сенатором и выдвинул на должность главы верхней палаты парламента", - сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

За кандидатуру Нарбаевой проголосовал 81 сенатор, двое воздержались, голосов "против" не было.