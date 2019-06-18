В Минске начались 2-е Европейские игры Азербайджан против Болгарии
Сегодня в Минске стартовали 2-е Европейские игры.
Церемония открытия начнется на стадионе «Динамо» в 21:00 по бакинскому времени. Знаменосцем сборной Азербайджана будет призер Олимпиады в Рио, дзюдоист Рустам Оруджев.
Но уже начались первые соревнования. Раньше других начали состязаться стрелки из лука. Здесь Азербайджан представит Озай Гасымова. Она выступит в стрельбе из классического лука. Эти соревнования стартуют в 14:15 по бакинскому времени. Турнир по стрельбе из лука проходит в Спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский».
Соревнования боксеров начнутся в 15:00 по бакинскому времени во Дворце спорта «Уручье». Здесь нас ожидает азербайджано-болгарское противостояние, ибо всем трем представителям Азербайджана предстоит сразиться с болгарами. Тайфур Алиев (56 кг) встретится с Бояном Асеновым, Рахиль Мамедли (91 кг) будет боксировать с Радославом Пантелеевым, а Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) – с Петаром Белберовым. Все эти поединки состоятся на стадии 1/16 финала.
Сегодня также стартует турнир по баскетболу 3х3, в котором Азербайджан не участвует.