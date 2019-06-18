Сегодня в Минске стартовали 2-е Европейские игры.



Церемония открытия начнется на стадионе «Динамо» в 21:00 по бакинскому времени. Знаменосцем сборной Азербайджана будет призер Олимпиады в Рио, дзюдоист Рустам Оруджев.

Но уже начались первые соревнования. Раньше других начали состязаться стрелки из лука. Здесь Азербайджан представит Озай Гасымова. Она выступит в стрельбе из классического лука. Эти соревнования стартуют в 14:15 по бакинскому времени. Турнир по стрельбе из лука проходит в Спортивно-оздоровительном комплексе «Олимпийский».