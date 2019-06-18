Награждены победители школьной олимпиады, проводимой при поддержке Kapital Bank

Kapital Bank в рамках социально направленной деятельности оказал поддержку Республиканской школьной олимпиаде, организованной совместно с Министерством образования. Олимпиада проводилась по восьми предметам – физика, химия, математика, биология, информатика, история, география, азербайджанский язык и литература, где участвовали более 30 000 учеников.

19 июня 2019 года состоялось торжественное мероприятие по награждению победителей олимпиады. На мероприятии присутствовал министр образования Джейхун Байрамов, ректоры вузов, представители различных организаций и ведомств, депутаты Милли Меджлиса, общественные деятели и другие лица.

По итогам олимпиады жюри выбрали победителей по каждому предмету. Ученики были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, дипломами и различными подарками. Также были выявлены лучшие ученики по номинации Birincilərin birincisi («Лучшие из первых»).

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах Министерства образования. В ближайшем будущем планируется еще несколько проектов в сфере образования.

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