Россиянам рекомендовали не ездить в Грузию

Российским путешественникам посоветовали воздержаться от поездок в Грузию до тех пор, пока ситуация там не стабилизируется. Такое заявление сделал первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Его слова приводит РИА Новости.

Джабаров порекомендовал россиянам не рисковать и не ездить в Тбилиси, пока «грузинские власти не урегулируют ситуацию», отметив, что в ближайшее время обстановка в столице Грузии может быть накалена.

Джабаров указал также, что было бы желательно услышать оценку ситуации со стороны власти Грузии – президента и премьер-министра страны.

20 июня несколько тысяч участников акции протеста начали штурм здания парламента. Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил о готовности уйти в отставку на фоне протестов в столице. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали 52 человека, в том числе 38 силовиков. Много пострадавших среди журналистов. Несколько людей, участвовавших в беспорядках, лишились глаз. Митинг возобновится в пятницу вечером с требованием отставок председателя парламента Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии и проведения новых выборов в парламент только по пропорциональной системе, а не по смешанной, как запланировано на 2020 год. Президент Грузии Саломе Зурабишвили срочно прервала свой визит в Беларусь, а председатель парламента страны Ираклий Кобахидзе прервал визит в Баку.