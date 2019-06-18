Украине предрекли распад в случае потери российского газа

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко заявил, что в случае отказа от транзита российского газа Украину ждет распад. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne. Запись доступна на YouTube.

«[Президенту Украины Владимиру] Зеленскому пора говорить все в глаза. Мне надоело, когда политики отрабатывают деньги, а не показывают реальную идею. У нас в этом году 16 миллиардов выплат и судьба "трубы". Не хочу быть пророком, но если мы потеряем "трубу", или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант», — заявил он.

Также Червоненко оказался недоволен подбором президентской команды и кандидатов в Верховную Раду от пропрезидентской партии «Слуга народа». Он считает, что это «перекрашенные и переобутые» ставленники финансиста Джорджа Сороса. Как именно команда Зеленского связана с Соросом, бывший министр не пояснил.