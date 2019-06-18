Азербайджанец вернул россиянину потерянный миллион рублей

Согласно информации, 28-летний Шамхал Гезалов собирался в банк, и у входа в здание заметил мужчину. Он выходил из отделения банка с сумкой и небольшим пакетом, который выронил, когда садился в машину.

В Иркутске продавец фруктов и таксист из Азербайджана нашел на улице миллион рублей и вернул владельцу, сообщает «Комсомольская правда».

Гезалов предположил, что в пакете деньги. Вместе с другом они подобрали его и обнаружили внутри «пачки тысячных и пятитысячных купюр». Азербайджанец положил находку в машину и бросился в погоню за автомобилем владельца денег.

Ему быстро удалось нагнать машину. Гезалов подавал водителю сигналы, однако тот не останавливался, а только пытался уйти от преследователя. Наконец, азербайджанец показал через окно пакет с деньгами и крикнул: «Друг, деньги выронил!». Только тогда мужчина съехал на обочину и остановился.

Водитель, пожелавший остаться неизвестным, долгое время благодарил Гезалова и попытался вручить ему несколько пятитысячных купюр «за честность», однако тот отказался. После этого мужчина «чуть ли не силой» посадил продавца фруктов в свою машину, отвез его в магазин и купил ему коньяк за 15 тысяч рублей.

Гезалов отметил, что не хотел, чтобы кто-то узнал об этом случае, так как «ведет скромный образ жизни и привык зарабатывать честным путем».