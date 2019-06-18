Массовая драка между азербайджанцами и узбеками в Петербурге

Около десятка мужчин устроили массовую драку на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает издание «Невские новости».

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию о задержании участников конфликта в Выборгском районе Петербурга, среди которых есть и граждане Азербайджана.

Согласно информации, 20 июня в 22:00 в полицию по телефону «02» поступило сообщение о групповой драке напротив дома №18а по Выборгскому шоссе (пляж Верхнего Суздальского озера).

В 22:12 правоохранители прибыли на место инцидента, задержали и доставили в 58-е отделение полиции четырех граждан Узбекистана, двух граждан Азербайджана и одного ранее судимого за разбой гражданина РФ.

В отношении всех указанных лиц составлены протоколы за мелкое хулиганство.

С места происшествия с ушибами и ссадинами лица в удовлетворительном состоянии госпитализирован гражданин Узбекистана.