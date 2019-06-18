Саакашвили разрешили участвовать в выборах в Раду

Печерский районный суд Киева признал факт непрерывного проживания Михаила Саакашвили на территории Украины в течение пяти лет, что дает политику возможность принимать участие в выборах в Верховную Раду. Об этом Саакашвили написал в Facebook, прикрепив видеозапись, на которой судом зачитывается решение, пишет РБК.

«Суд вывел справедливое решение о возможности для меня принять участие в парламентских выборах!» — написал Саакашвили.

«Установить факт беспрерывного, на законных основаниях проживания Михаила Саакашвили на территории Украины с 23 февраля 2014 года до 6 июня 2019 года», — говорится в решении суда.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года по указу тогдашнего главы государства Петра Порошенко. С мая 2015 по ноябрь 2016 года Саакашвили был председателем Одесской областной администрации. В июле 2017-го его лишили гражданства Украины, пояснив, что при получении были предоставлены недостоверные данные. Сам Саакашвили в тот момент находился в США. Указ Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства отменил новый президент страны Владимир Зеленский.