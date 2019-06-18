Мирзиёев уволил генпрокурора и обвинил его в коррупции

Об освобождении Отабека Муродова от должности генерального прокурора стало известно накануне, 20 июня. Он возглавлял Генеральную прокуратуру с января 2018 года.

В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. По словам главы государства, он обвиняется во взяточничестве, передает корреспондент «Газеты.uz».

Говоря о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора, Шавкат Мирзиёев сказал, что у руководителей брались деньги в размере «100 тысяч, 50 тысяч долларов».

«Мне неприятно слышать слова о том, что тот министр берет столько-то денег. Это болезнь, от которой мы должны избавиться», — подчеркнул он.

«Мы должны думать о своих детях, внуках. Зачем 40 га, если достаточно 3 га. Зачем 20-комнатная квартира, если вы все равно посещаете только 2 — спальню и кухню. Я даю должность, говорю, что доверяю тебе, а ты завтра идешь и берешь взятки», — посетовал глава государства.

Президент также сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!».