Мирзиёев уволил генпрокурора и обвинил его в коррупции
В отношении бывшего генерального прокурора Узбекистана Отабека Муродова возбуждено уголовное дело. Об этом в ходе выступления в Сенате Олий Мажлиса заявил президент Шавкат Мирзиёев. По словам главы государства, он обвиняется во взяточничестве, передает корреспондент «Газеты.uz».
Об освобождении Отабека Муродова от должности генерального прокурора стало известно накануне, 20 июня. Он возглавлял Генеральную прокуратуру с января 2018 года.
Говоря о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего генпрокурора, Шавкат Мирзиёев сказал, что у руководителей брались деньги в размере «100 тысяч, 50 тысяч долларов».
«Мне неприятно слышать слова о том, что тот министр берет столько-то денег. Это болезнь, от которой мы должны избавиться», — подчеркнул он.
«Мы должны думать о своих детях, внуках. Зачем 40 га, если достаточно 3 га. Зачем 20-комнатная квартира, если вы все равно посещаете только 2 — спальню и кухню. Я даю должность, говорю, что доверяю тебе, а ты завтра идешь и берешь взятки», — посетовал глава государства.
Президент также сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы: «За 20 лет 50% всех проектов в нефтегазовой сфере были со взятками. За Сургильский нефтегазовый проект (Устюртский газохимический комплекс на базе месторождения Сургиль — ред.) один чиновник получил 80 млн долларов! 80 млн! Кто будет думать о народе?!».