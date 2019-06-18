Сергей Лавров на выставке Таира Салахова в Москве
В Гостевом доме МИД РФ была проведена выставка народного художника Азербайджана и России Таира Салахова, в которой принял участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Об этом сообщает Report.
Как заявил журналистам сам художник, Сергей Лавров участвовал в его выставке в Баку.
"В Баку Сергей Лавров сказал, что хочет проведения моей выставки в Министерстве иностранных дел в Москве. Гостевой дом, где проходит моя выставка, это место, где царит дух мирового братства и дружбы. Я горжусь тем, что могу провести здесь свою выставку, в которой представлены мои шедевры, исторические личности. И мы не должны забывать о них", - сказал Таир Салахов.