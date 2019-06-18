Серия мощных взрывов, вызванных сильным пожаром, прогремела на нефтеперерабатывающем заводе в Филадельфии (США).

Как сообщает NBC Philadelphia, грохот от них почувствовали жители городов, находящихся на существенном отдалении от места ЧП. У некоторых даже попадали картины и полки со стен. Известно, что движение по соединяющей штаты 76-й магистрали и Пеннроуз авеню было перекрыта, чтобы предоставить доступ экстренным службам оперативно прибыть на место пожара.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Сообщений о погибших или пострадавших пока не поступало. Известно, что в НПЗ работает около тысячи человек.