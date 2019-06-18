Мирзиёев недоволен долгом Узбекистана «Лукойлу»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая перед Сенатом 21 июня, признал наличие долга страны перед компанией «Лукойл» в 600 млн долларов, передает «Газета.uz».

Как сообщало в марте агентство Reuters, Узбекистан задолжал «Лукойлу» за поставки газа в 2018 году. Компания работает на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) в проектах Кандым-Хаузак-Шады-Кунград и Юго-Западный Гиссар. Производимый на проектах газ поставляется, в основном, в Китай.

Задолженность образовалась из-за того, что Узбекистан забирал часть газа на внутренний рынок, хотя условия СРП предусматривают экспорт всего добываемого объема газа. «Узбекнефтегаз» тогда от комментариев воздержался.

По словам Шавката Мирзиёева, Узбекистан сегодня покупает у Лукойла газ для внутреннего рынка за 146 долларов за тысячу кубометров и продает населению за 40 долларов. За счет разницы в 100 долларов и образовался 600-миллионный долг.

Президент задался вопросом, почему при составлении соглашения о разделе продукции не были учтены национальные интересы.

Ранее глава государства сообщил о коррумпированности нефтегазовой сферы, отметив, что за Устюртский газохимический комплекс некий чиновник получил 80 миллионов долларов.