Погода на завтра: жара, ветер, дождь
В субботу в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможен кратковременный дождь. Прогнозируется северо-западный ветер, который усилится ночью и утром. Об этом haqqin.az сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 20-24, днем до 32-х тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.
На северных и южных пляжах (Апшерон и Баку) прогнозируется северный ветер, который услится ночью и утром. Температура морской воды составит от 22 до 25 градусов тепла.
В некоторых западных и северных районах Азербайджана ожидается кратковременный дождь, местами грозы, град. Ветер западный.
Ночью температура воздуха составит 20-24, днем 33-38 тепла, в горах ночью 13-18, днем 20-25 градусов тепла.