Кремль о протестах в Тбилиси

Прошедшую в Тбилиси акцию протеста в Кремле считают русофобской провокацией. Об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России», — передает слова пресс-секретаря РИА Новости.

По его словам, сообщает Интерфакс, в Кремле «серьезно обеспокоены» агрессией в отношении россиян, ведь в Грузию регулярно ездит много туристов из РФ. Антироссийские акции, подчеркнул Песков, поднимают тему непосредственной личной безопасности россиян в Грузии.

Представитель Кремля отметил также, что беспорядки начались на фоне заседания Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия, что требует «крайнего осуждения».

Накануне в Тбилиси у здания парламента прошли массовые протесты сторонников грузинской оппозиции, которым не понравилось, что депутат Госдумы РФ, председательствовавший на международном мероприятии, занял кресло спикера парламента страны и произнес оттуда речь на русском языке.