Грузинский парламент возглавит Арчил Талаквадзе Обновлено 16:05
Новым председателем парламента Грузии после отставки Ираклия Кобахидзе станет лидер парламентского большинства, член правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Арчил Талаквадзе, пишет Sputnik Грузия.
"Я могу сказать, что другая кандидатура и не рассматривается, и парламентское большинство поддержит Арчила Талаквадзе", - сказал лидер фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
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Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе покидает занимаемую должность, сообщает телеканал Imedi.
Соответствующее решение принято на заседании политсовета правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия". Официальное заявление будет сделано в ближайшее время.