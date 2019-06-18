«Азеришыг» о широкомасштабных работах в Южном регионе
ОАО «Азеришыг» продолжает строительно-ремонтные работы в регионах страны Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.
В частности, Т.Мустафаев заявил, что восстанавливаются расположенные на служебной территории Южного регионального управления по энергоснабжению и продаже подстанции и воздушные линии электропередач.
По его словам, проводится масштабная работа по обеспечению потребителей качественным и бесперебойным энергоснабжением, снижению уровня технических потерь.
«Восстановлена и сдана в эксплуатацию подстанция 35/10 кВ «Алвады» в Масаллинском районе. В селе Алвадлы также восстановлены 35 кВ линии высокого напряжения и 10 кВ линии среднего напряжения. В селах Тезе Алвады, Лянган, Текле, Хошчобанлы, Моллагасанлы и Сыгынджаг 0,4 кВ воздушные линии заменены самонесущими изолированными проводами. В селах и поселках района установлены комплектные трансформаторные подстанции, протянуты самонесущие изолированные провода», - сказал Танрыверди Мустафаев, говоря о проделанной работе.
Глава пресс-службы ОАО также рассказал о строительно-восстановительных работах в Ленкоранском, Астаринском, Билясуварском районах, где, в частности, воздушные линии электропередач заменяются самонесущими изолированными проводами, устанавливаются комплектные трансформаторные подстанции. С целью улучшения электроснабжения Билясуварского района и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию полностью реконструирована подстанция «Самедабад».