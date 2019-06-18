«Азеришыг» о широкомасштабных работах в Южном регионе

ОАО «Азеришыг» продолжает строительно-ремонтные работы в регионах страны Азербайджана. Об этом haqqin.az заявил глава пресс-службы ОАО Танрыверди Мустафаев.

В частности, Т.Мустафаев заявил, что восстанавливаются расположенные на служебной территории Южного регионального управления по энергоснабжению и продаже подстанции и воздушные линии электропередач.

По его словам, проводится масштабная работа по обеспечению потребителей качественным и бесперебойным энергоснабжением, снижению уровня технических потерь.