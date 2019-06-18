Дагестан извиняется перед Азербайджаном за Хаджи Мурата

Дагестанская делегация намерена отправиться в Азербайджан в связи с прошедшей в Хунзахском районе республики церемонией перезахоронения останков героя Кавказской войны Хаджи Мурата, сообщает Regnum со ссылкой на координатора проекта «Лев Толстой и Дагестан» Джамалудина Омарова и зампредседателя общероссийского движения «Российский конгресс народов Кавказа» Деньги Халидова.

Напомним, 2 июня в дагестанском селе Хунзах состоялась церемония перезахоронения предполагаемых останков Хаджи-Мурата, которые с мая 1853 года покоились на месте его гибели — в Гахском районе Азербайджана. Мероприятие прошло по инициативе и при непосредственном участии уроженца Хунзахского района, депутата Госдумы Гаджимурада Омарова. Сообщалось, что останки наиба были выкопаны и вывезены из Азербайджана тайно.

По их словам, инициативная группа встретится с общественностью и администрацией Гахского и Закатальского районов для определения статуса места первого захоронения наиба имама Шамиля.

«Состоялся небольшой форум в Хунзахском районе с участием членов нашего инициативного оргкомитета, представителей местной администрации, общественности, были и потомки. Они все осудили действия группы Гаджимурада Омарова, но приняли факт перезахоронения как свершившийся. Обратно возвращать останки в Азербайджан не имеет смысла. Будем дальше заниматься возвращением черепа и его воссоединением с останками», — рассказал Деньга Халидов.

В ходе обсуждения также было принято решение сформировать делегацию для поездки в Азербайджан, в Гахский и Закатальский районы.

«Прежде всего, хотим извиниться за действия Гаджимурада Омарова, разъяснить им, что в произошедшем никто, кроме него, не виноват. Все остальные были против перезахоронения, но он никого не спросил», — сказал Джамалудин Омаров.