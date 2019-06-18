Азербайджанский боксер Рахиль Мамедли (91 кг) неудачно стартовал на Евроиграх в Минске.

В 1/16 финала он уступил болгарину Радославу Пантелееву со счетом 0:5 и выбыл из борьбы за медали.

* * * 16:08

Первую победу для Азербайджана в боксерских соревнованиях на 2-х Европейских играх в Минске одержал Тайфур Алиев (56 кг).