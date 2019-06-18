Первые победа и поражение Азербайджана на Евроиграх в Минске обновлено 16:22
Азербайджанский боксер Рахиль Мамедли (91 кг) неудачно стартовал на Евроиграх в Минске.
В 1/16 финала он уступил болгарину Радославу Пантелееву со счетом 0:5 и выбыл из борьбы за медали.
* * * 16:08
Первую победу для Азербайджана в боксерских соревнованиях на 2-х Европейских играх в Минске одержал Тайфур Алиев (56 кг).
В 1/16 финала он со счетом 3:2 победил болгарина Бояна Асенова.
Напомним, что сегодня еще два наших боксера сойдутся на ринге с соперниками из Болгарии. Рахиль Мамедли (91 кг) будет боксировать с Радославом Пантелеевым, а Магомед Абдуллаев (свыше 91 кг) – с Петаром Белберовым.