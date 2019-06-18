Тегеран не получал никаких посланий из Вашингтона

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави опроверг сообщение Reuters о том, что президент США Дональд Трамп предупредил Иран о неизбежном нападении на страну.

«США никакого послания через Оман не отправляли», — приводит его слова телерадиокорпорация IRIB.

Ранее Reuters со ссылкой на официальные лица Ирана заявило, что Тегеран через Оман якобы получил сообщение от Трампа о том, что нападение США на Иран неизбежно. При этом агентство отмечало, что президент США намерен провести переговоры с Тегераном. В сообщении также говорилось, что Трамп дал Ирану короткий промежуток времени на ответ.

Сообщение было сделано на фоне обострившихся отношений между двумя странами. Накануне Корпус стражей исламской революции сбил американский беспилотник, который, как утверждают в Тегеране, нарушил воздушное пространство Ирана. Сразу после инцидента президент США Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану, но позже отменил свое решение, как сообщил The New York Times со ссылкой на источники.