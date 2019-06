Курс биткоина обновил годовой максимум

Ранее на этой неделе американская компания Facebook Inc, которой принадлежит крупнейшая в мире социальная сеть, официально объявила о планах по запуску Libra — собственной криптовалюты. Система цифровых платежей Facebook позволит пользователям соцсети отправлять деньги друг другу, делать покупки на ее платформе и в интернете в целом.

В создании Libra намерены участвовать операторы международных платежных систем Visa Inc., Mastercard Inc. и PayPal Holding Inc., а также Uber Technologies Inc. и ряд других крупных компаний. Вместе они хотят вывести на рынок «безопасную, масштабируемую и надежную криптовалюту».

Напомним также, что 16 июня стоимость биткоина преодолела вверх рубеж в $9000, что произошло впервые более чем за год — с мая 2018 года. Так, по данным CoinDesk, биткоин подорожал до $9385.

14 мая цена биткоина впервые с июля 2018 года пробила вверх рубеж в $8000. 7 мая криптовалюта впервые с 14 ноября 2018 года поднялась выше психологической отметки в $6000, позже был взят рубеж в $7000.

Впрочем, курс биткоина по-прежнему существенно ниже пиковых уровней, отмеченных в конце 2017 года, когда он был близок к $20000.

Между тем, еще в мае, агентство Bloomberg констатировало, что стремительный рост курса биткоина отвлекает внимание от главного — его почти никто не использует как платежное средство. Так, отмечает Lenta.ru, с января по апрель 2019 года только 1,3% покупок от общего числа финансовых транзакций было совершено с использованием биткоина.