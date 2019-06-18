Иран пощадил американский военный самолет

Иран мог сбить американский разведывательный самолет, летевший рядом со сбитым в четверг беспилотником, но не стал этого делать, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Фарс.

«В тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет, который мы не стали сбивать», - заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп сначала принял решение нанести удар по Ирану в ответ на сбитый американский беспилотник, однако позже передумал.

20 июня в Пентагоне заявили, что атака на летательный аппарат не была ничем спровоцирована. До этого в США опровергали сообщения о сбитом беспилотнике.

Утром 20 июня Военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили о том, что сбили американский RQ-4 Global Hawk, который является одним из самых крупных БПЛА американской разработки. Его размах крыльев равен примерно 35 метрам, длина — 13,3 метра, а взлетный вес приближается к 15 тоннам.