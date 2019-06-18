Рамиль Усубов выступил с обращением: "Секретарь Совбеза - высокий и ответственный пост... И я рад за Эйвазова"

Бывший министр внутренних дел Рамиль Усубов обратился к сотрудникам полиции и отметил, что рад назначению Вилаята Эйвазова на должность министра внутренних дел. В своем обращении Рамиль Усубов отмечает, что за последние 25 лет органы внутренних дел с достоинством прошли многие тяжелые испытания и особо отличились в защите конституционных устоев государства. Бывший министр добавил, что под руководством президента Ильхама Алиева Азербайджан превратился в одно из самых безопасных мест.

«Наравне с тем, что 20 июня глава государства назначил меня на такую высокую и ответственную государственную должность, как секретарь Совета безопасности при президенте, особую радость у меня вызвало назначение на должность министра генерал-лейтенанта полиции Вилаята Эйвазова, с которым мы долгие годы работали вместе и который отличается высоким профессионализмом, верностью своему народу, государству и президенту», - говорится в заявлении экс-министра, распространенном в СМИ.

Рамиль Усубов выразил уверенность, что личный состав МВД продолжит достойно служить Азербайджану, и стоять на страже прав и свобод граждан.

«Я горжусь, что вы всегда помогали мне как министру для сохранения стабильности и благополучия в нашей республике. Ваша круглосуточная и самоотверженная служба стала предметом нашей гордости. За это я выражаю глубокую благодарность каждому из вас, желаю крепкого здоровья и новых успехов в служении Азербайджану», - сказал экс-министр.