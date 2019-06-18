Для Холдинга, активная поддержка в организации как просветительских, культурных, экологических, так и социальных мероприятий строится на основе одной основной ценности и цели. Этой важной ценностью является поддержка того, чтобы какой-либо из аспектов жизни людей изменился в лучшую сторону. "Gilan Holding" сотрудничает в этом направлении со многими ведущими государственными и частными структурами, неправительственными организациями.

Постоянно участвуя в успешных проектах в различных сферах, “Gilan Holding” вносит вклад в личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, а также придает большое значение увеличению числа здоровой молодежи в обществе, развивающей свой интеллектуальный потенциал.

В числе наиболее плодотворного сотрудничества по указанным направлениям были совместные проекты с организацией "ASAN Könüllüləri". Эти проекты запомнились охватом большого человеческого капитала и интересными новшествами. В рамках сотрудничества с "ASAN Könüllüləri" некоторые молодые люди получили возможность пройти стажировку и работать на различных предприятиях, входящих в состав "Gilan Holding".

Проект "ASAN Akademiya", начавшийся в апреле при поддержке "Gilan Holding", был завершен 20 июня. В период продолжения проекта молодые люди, обучающиеся по ряду специальностей, прошли специальные программы по лидерству, психологии, общественному управлению, инновациям, финансам, правовым модулям.

Одной из интереснейших сторон проекта является то, что наряду с профессиональными тренерами, в тренингах к процессу обучения подключились и специалисты, работающие в разных областях. Это создает условия для приобретения студентами опыта непосредственно в компаниях и более практических знаний по выбранной профессии.

Департамент Человеческих Ресурсов "Gilan Holding" также принял активное участие в организации таких тренингов. Большой интерес студентов вызвали правила составления резюме и собеседования, а также тренинги по планированию карьеры и стратегиям поиска работы.

На тренингах, проводимых сотрудниками Холдинга, были затронуты вопросы определения правильных целей по выбору работы, тайны создания успешного резюме, правила поведения в ходе собеседования и наиболее важные моменты, на которые специалисты по рекрутингу обращают внимание.

Талантливая и умелая молодежь станет достойным продолжателем системных реформ, осуществляемых во всех сферах экономики страны. Каждый проект, реализуемый для молодежи, каждый важный переданный опыт и знания - это самые правильные инвестиции для развития нашей страны и экономики.