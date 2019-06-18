В соответствии с планом боевой подготовки на 2019-й год, утвержденным министром обороны Азербайджана, в воинском объединении, дислоцированном в прифронтовой зоне, были проведены учебные тренировки с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно сценарию, мотострелковые, артиллерийские, танковые подразделения, в том числе авиационные средства выполнили различные задачи, а также боевые стрельбы по целям условного противника.