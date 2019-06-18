Ильхам Алиев назначил нового главу ВАК
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии, сообщает АзерТАдж.
Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о назначении Фамиля Мустафаева председателем Высшей аттестационной комиссии, сообщает АзерТАдж.
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