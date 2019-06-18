Саймон Клегг попросил haqqin.az: «Не сравнивайте Минск и Баку»

Эльмир Алиев, отдел спорта 18:47

В конференц-зале минского стадиона «Динамо» состоялась пресс-конференция председателя Координационной комиссии 2-х Европейских игр Спироса Капралоса и исполнительного директора Игр Саймона Клегга, сообщает корреспондент haqqin.az из столицы Беларуси.

Отвечая на мой вопрос о том, насколько опыт проведения 1-х Евроигр в Азербайджане оказался важным и полезным при организации Игр в Минске, а также о том, как можно сравнить соревнования 4-х летней давности и нынешние, Капралос заявил: «Конечно, мы использовали опыт Баку. Азербайджан великолепно провел Евроигры. Те Игры получили свое место в истории, а Баку стал обладателем огромного опыта. В следующем месяце я прилечу в Азербайджан, потому что у вас пройдет Европейский юношеский олимпийский фестиваль. И я уверен, что и это мероприятие пройдет великолепно. Евроигры в Баку были особыми, но в каждом городе свои нюансы. Минск тоже делает все на высоком уровне. Беларусь уже несколько раз организовывала крупные соревнования, и сейчас у белорусов есть возможность еще раз показать всей Европе свою страну. В отличие от Азербайджана у Беларуси уже были готовы все объекты для проведения Евроигр и строить что-то новое не пришлось. Тем не менее, Игры в Минске оставят большое наследие для Беларуси». «Я жил в Баку два года, - отвечает Саймон Клегг, который был главным операционным директором бакинских Евроигр. – Мы использовали тот великолепный опыт, который получили в Баку. И сейчас в Минске присутствуют некоторые люди из Азербайджана, которые делятся знаниями и очень помогают белорусским организаторам. Лично для меня было большой честью работать в Баку».

Уже после пресс-конференции Саймон Клегг подошел ко мне и поприветствовал: - Рад вас видеть в Минске. Я не стал подробно сравнивать Игры в Баку и Минске, так как у каждой страны свои особенности. Мы стараемся не сравнивать одни Олимпийские игры с другими. То же самое касается и Евроигр. Но в Азербайджане люди часто пытаются проводить параллели между Играми в Баку и в Минске, а мне кажется, не стоит, - заулыбался господин Клегг. - Скорее, эти сравнения больше интересуют журналистов, - отвечаю я, подхватывая дружеский тон беседы. – Сравнивать и оценивать увиденное – это тоже наша работа. - Да все верно! В Баку было по-своему, а в Минске – чуть иначе. - Да, конечно. Даже президент Беларуси Александр Лукашенко в одном из своих выступлений заявил, что Минск не сможет превзойти Баку в плане организации и богатства, но сделает все, чтобы Евроигры в Минске были самыми душевными. - Вы сами все сказали! Рад встрече. Еще увидимся! – откланялся исполнительный директор Игр, продолжая дружелюбно улыбаться. А за несколько минут до этого он и Спирос Капралос, отвечая на вопросы представителей других СМИ, отмечали, что Минск проделал великолепную работу при подготовке к Евроиграм. «За последние годы я несколько раз был в Минске и видел, как трудились организаторы, - говорит грек. – Столица Беларуси готова к Евроиграм. Это чистый красивый город. Здесь очень ощущается атмосфера Игр. Деревня атлетов потрясающая. Спортсмены очень довольны. Да, конечно, возникают некоторые вопросы. На собрании глав делегаций бывают жалобы, но в последние дни они касались только логистики. Еще один вопрос – это работа допинг-офицеров. По мнению спортсменов, они слишком рано забирают их на допинг-тест. В целом, в Минске все хорошо организовано. 11 из 12 объектов Евроигр были обновлены. И церемония открытия обещает быть особенной».