Президент Узбекистана приказал: «Приземлить самолет в Азербайджане»

В конце мая в Ташкент специальным авиарейсом доставлены 156 граждан Узбекистана, в том числе 48 женщин, 106 детей и 1 мужчина из Дамаска (Сирия). Они возвращены на родину из зон конфликта на Ближнем Востоке.

Самолет, направленный Узбекистаном за соотечественниками в Сирию и Ирак, могли обстрелять, сообщил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на 20-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса, сообщают узбекские СМИ.

«Направленный нами самолет был развернут обратно. Мне позвонили со словами „Верни самолет, или будем стрелять“. Я дал поручение приземлить его в Азербайджане», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Президент сообщил, что из пяти автобусов, отправленных в места временного расположения соотечественников, только два вернулись c людьми. «Большую часть женщин не отдали», — пояснил он.

«Почему эти женщины уехали, в поисках чего? Какова причина? Я ждал от парламента предложения по этой теме, по вопросу работы с ними. Но ни от кого не поступило никаких предложений», — резюмировал Шавкат Мирзиёев.