Трамп рассказал, почему отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в четверг, 20 июня, был готов отдать приказ об ударе по трем иранским объектам, но остановил операцию за десять минут до запланированного времени. Об этом он написал у себя в Twitter, пишет издание Forbes.

«Они Иран сбили американский беспилотный дрон, который летел над нейтральными водами. Прошлой ночью мы были готовы ответить, ударив по трем различным целям. Но я спросил, сколько погибнет людей. «150 человек, сэр», — ответил генерал. За десять минут до удара я его остановил. Это был бы непропорциональный ответ на сбитый дрон», — подчеркнул Трамп.

Трамп также заявил что американские военные силы готовы к возможным действиям против Ирана, но сам президент «не торопится» с решением. «Наши вооруженные силы всегда находятся в готовности. Они, безусловно, лучшие в мире», — добавил он.

О том, что Трамп одобрил удары по Ирану, но изменил свое решение, ранее сообщала газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.